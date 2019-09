Skal diskutere bærekraft på tvers av landegrensene

nyheter

Det er den første studieturen for elever, lærere og prosjektmedarbeidere i regi av det såkalte Kolartic-prosjektet Be-tech.

– 12 elever fra Alta ungdomsskole har søkt og blitt plukket ut til å delta sammen med vel 20 lærere, opplyser prosjektleder Trond Einar Persen i Alta kommune.

120 samlet

I morgen drar delegasjonen til Altas vennskapsby Oulo, der 120 elever og og lærere fra Oulo, Murmansk og Alta skal avvikle et arbeidsseminar, blant annet for å skape motivasjon for å ta steget videre innenfor realfag, Nokia, Vitensenteret i Oulo, Oulo Mining school og en 3D lab skal besøkes, for å nevne noe.

– Elevene skal jobbe i grupper på tvers av landegrensene og drøfte ulike problemstillinger knyttet til bærekraft, realfag og hvordan vi kan øke motivasjonen til å ta realfaglig utdanning på videregående nivå, opplyser Alta kommune i en pressemelding.

Lager film og blogg

Gjennom hele oppholdet skal elevene utarbeide en film eller en blogg som de kan dele med sine medelever når de kommer hjem. Lærerne skal drøfte problemstillinger knyttet til hvordan de kan øke motivasjonen og interessen for realfaglig utdanning som matematikk, naturfag og teknologi. Prosjekt Be-tech er bygget på at industribedrifter i Barentsregionen uttrykte bekymring for fremtidig rekruttering.

Skaper forståelse

Ett av hovedmålene i prosjektet er å skape forståelse for bærekraftig økonomisk utvikling fremover. Norge har som mål å skape «Det grønne skiftet», fra forurensende til klimavennlige løsninger.

Alta kommune har hovedansvaret for prosjektledelsen på tvers av landegrensene. Det er i tillegg nasjonale prosjektledere i Alta, Oulo og Murmansk.