– Drømmer om Nord-Norge

Det viser en representativ undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført blant 1100 nordmenn over 18 år, på oppdrag for NHO Reiseliv

Ved inngangen til høstferien kommer landsdelen nok en gang godt ut. Nord-Norge troner øverst som drømmeregionen å besøke, akkurat som i fjor sommer og fjor høst.

12 prosent svarer at Nordland er fylket de ville reist til denne høsten om de fikk velge kun ett fylke å feriere i. Pallen deles med Troms og Finnmark. I alt svarer hver fjerde spurte at de kunne tenke seg å feriere i Nord-Norge i høst, heter det i en pressemelding.

Selv om Nord-Norge står øverst på ønskelisten, har nordmenn flest tenkt seg til Østlandet eller Vest-Norge, viser undersøkelsen.

– Det betyr at nordnorske destinasjoner har et godt potensial for å lokke flere nordmenn på høsttur, sier NHO Reiselivs direktør Kristin Krohn Devold.