– Alta-kampen var på mange måter det som var starten

I år er det 40 år siden kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget braket løs med den aller første demonstrasjonen i Stilla sommeren 1979. Folkeaksjonen mot utbygging ble dannet i 1978 og striden varte til 1981, da den toppet seg med norgeshistoriens største politiaksjon i fredstid, i Stilla, 14.januar 1981.

For det samiske folk ble Alta-saken viktig fordi den bidro til å sette samiske rettigheter på dagsorden på en måte som aldri hadde skjedd tidligere i Norge. Blant annet ble samerettsutvalget opprettet som en direkte konsekvens av sultestreiken utenfor Stortinget i 1979., mens Sametinet ble åpnet i 1989.

– For mange samer opplevdes nok det vi gjorde som kjempeskummelt Jorunn Eikjok følte seg uovervinnelig da hun sammen med seks andre ungdommer sultestreiket foran Stortinget.

Odd Mathis er guide

I forbindelse med samisk språkuke i Alta i oktober vil Alta sameforening sette søkelyset mot den viktige aksjonen fire tiår tilbake. Ett av trekkplastrene blir en tur til Sautso med Odd Mathis Hætta som guide. Hætta var under folkeaksjonen redaktør i NRK sameradio og husker begivenhetene godt.

– Odd Mathis er et levende leksikon og vi er svært glade for at han er med som guide. Vi har plass til 60 i bussen, og jeg tror det kan bli fullt, sier leder for Alta sameforening, Brita Julianne Skum.

– Vi fikk mange beskyldninger mot oss Selv mener daværende sameradiosjef at de nesten var for forsiktige.

Turen, som er gratis for publikum, skal skje 25.oktober og påmelding må skje innen 21.oktober. Etter turen blir det underholdning og middag på Alta siida om kvelden samme dag. Middagen må betales av den enkelte, men Skum lover at ingen skal bli flådd.

Alta var starten

Med seg i styret har Skum nestleder Per Johan Skum og Berit Inger Hætta. Trekløveret er samstemte i at Alta-kampen har betydd mye for samene. Selv om det ble jobbet i kulissene allerede før Alta-saken, var det først med det enorme mediefokuset under Alta-aksjonen at samene for alvor ble synliggjort og man fikk en politisk oppvåkning.

– Alta-kampen var på mange måter det som var starten på det politiske livet til mange samer i Norge. Og kampen fikk jo helt konkrete resultater, sier Hætta, mens Skum mener det føyer seg fint inn i samisk språkuke, ettersom samens språk og levesett fikk økt status og gehør med Alta-saken.

– Da undertegnde lagde serien om Alta-kampen for Altaposten i vinter var det flere sentrale personer fra folkeaksjonens tid som sa at de syntes det var synd at Alta-saken hadde ført til økte rettigheter for samene og at de er imot sametinget. Hva tenker dere om det?

– Jeg tenker at det er et bevis på hvor viktig det er at vi feirer samenes nasjonaldag, sier Berit Inger Hætta og legger til:

– Alle barn i Norge i dag vokser heldigvis opp med å lære seg i praksis det som står i grunnloven, nemlig at Norge er tuftet på to folk.

– Blir dere skuffet eller såret?

– Nei, for 10-15 år siden ville jeg kanskje blitt det, men ikke i dag, sier Brita Julianne Skum og fortsetter:

– I dag synes jeg mer synd i dem som kommer med slike uttalelser. Heldigvis har vi både i skole og barnehage mer kunnskap i dag, så jeg tror disse holdningene og fordommene mot samer blant enkelte holder på å dø ut.

Skum viser til den oppvåkningen som er rundt samisk identitet når hun sier at hun daglig blir kontaktet av folk som vil sy kofter, skaller eller lære seg samisk språk.

Apropos samisk håndverk, så arrangerer sameforeninga det de kaller for verdens første LAN-duodji under språkuka. LAN-partyet finner sted på Alta siida 18.-20.oktober og det tilbys fem ulike kurs: Koftesøm, luhkkasying, sølv og tinntråd, veskekurs og språkopplæringskurs.

– Alle må ha med seg råvarer, unntatt på kråkesølvkurset og veskekurset. Der har instruktøren med materialet, så kan deltakerne kjøpe dette, sier Brita Julianne.

– Vi har begrenset antall plasser. Kommer det ti som er helt blanke på koftesøm, kan vi ikke ta imot så mange. Da kan vi kanskje bare ha fem. Ellers rekker ikke instruktøren over alle. Så derfor er det viktig å melde interesse tidlig, så vi ser hvilken gruppe vi får, sier Skum, om kursene som forøvrig er gratis.

– Vi har fått støtte fra Sametinget, noe vi er svært glade for, sier hun.

Påmelding kan gjøres til Skum på 970 910 11 innen 15.oktober.

For påmelding til bussturen til Sautso kan interesserte ringe Brita på 970 910 11 eller Per Johnny på 474 14 461.