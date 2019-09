Høie sa ja til en pris på 1,95 milliarder, foreslås nå bygd for 2,32 milliarder

nyheter

Helseminister Bent Høie tok turen høsten 2018 til Hammerfest for å presentere gladnyheten om at han og regjeringen i statsbudsjettet hadde godkjent byggingen av Nye Hammerfest sykehus. På foretakets hjemmeside strålte direktør Eva Håheim Pedersen sammen med Høie på et foto tatt på sykehustomta. Her ble det fortalt at rammen for sykehusbyggingen var 1,95 milliarder kroner. Dette var budskapet til Finnmarkssykehuset høsten 2018.