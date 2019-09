Frykter at Tirpitz-museet flyttes fra Alta

nyheter

– Skal man ha et museum i Alta må det offentlige være med på det. Hvis markedskreftene skal råde, må man etablere seg der turistene er. Jeg er redd for at Alta i denne sammenheng taper mot Tromsø. I verste fall må man flytte ut av landet, sier Gunn Nilsen, leder i Tirpitz-museets venner.