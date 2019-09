– Må sees i sammenheng med Alta-planene

nyheter

Monica Nielsen (Ap) reagerer sterkt på at Nye Hammerfest sykehus foreslås påbegynt uten at sykehuset sees i sammenheng med oppbyggingen av Klinikk Alta som Helse Nord nå utreder. Ordføreren viser til at utvalget som Helse Nord har satt ned etter ordre fra helseministeren, skal utrede nye tjenestetilbud ved Klinikk Alta. Dette slik at innbyggerne i Alta-regionen får dekket vesentlig del av sitt helsetilbud her.