Store og små storkoste seg på Altas nye brannstasjon

nyheter

Lørdag gjestet flere hundre store og små Altas nye brannstasjon som arrangerte Åpen dag. Arrangementet som for første gang gikk av stabelen i den nye brannstasjonen var lagt opp med en rekke familieaktiviter og konkurransen, samt råd og tips til generell brannsikkerhet.

Drømte om å bli brannmann

Krzyszof og Kasia Piksa hadde tatt med sin lille sønn som koste seg stort.

– Jeg drømte, som alle andre smågutter å bli brannmann da jeg var liten og det tror jeg nok min sønn også gjør, for han synes det er stor stas å være her, sier pappa Krzyszof som fortsetter:

– For min del er det nok for seint å bli brannmann, ler Krzyszof som selv driver egen snekkerfirma i Alta.

Han var som veldig mange andre, imponert over den nye brannstasjons størrelse.

– Det virker som et veldig bra bygg, som er veldig stort. Som forelder så setter vi pris på de har laget masse ulike aktiverer for barna, som også vi voksne lærer noe av.

– Må ha brannøvelse hjemme

– Stå helt i ro, sier mamma Marte Helen Hagan som foreviget et bilde av døtrene Victoria og Thea som tittet gjennom et hull i den kjente brannbamsen Bjørnis.

– Vi kom fordi vi var, som alle andre, veldig spent på å se hvordan stasjonen så ut innenfra, sier Marte Helen som også sier de har lært en del om brann under besøket.

– Vi har aldri gjennomført noen brannøvelse hjemme, men etter at vi var med på den store brannrebusen som ungene syntes var bra, så kommer vi til å ha en øvelse hjemme. Mye læring i å være her, sier hun

Renate Kjellmann som hadde tatt med sine tre gutter og dattera Alva Ingeborg, syntes også det var en flott dag for både store og små.

– Vi var også nysgjerrig på å ta en titt inni stasjonen og de mange aktivitetene var en veldig hyggelig bonus, sier Renate.

– Virker forebyggende

Branningeniør i Alta brann- og redningskorps, Marit E. Wisløff satte stor pris på antallet besøkende.

– Vi trykket opp 600 skjemaer av brannrebusen, samt bakte 12 kaker og alt forsvant rimelig fort. Vi har ikke noen registrering, men jeg tipper det kom mellom 600 og 1000, og det er jo veldig moro.

–Hvorfor arrangerer dere åpen dag?

– I tillegg til at vi ville vise fram nybygget så fungerer en slik dag veldig forebyggende. Med det mener jeg at de som er her, blir påminnet om at brann er farlig og at det er noe vi alle må tenke på kan skje. Ofte utfører mange brannøvelser hjemme etter å ha vært her, og således er åpen dag en brannforebyggende dag som kommer alle tilgode, sier Wisløff som forteller at den nye brannstasjonen har forenklet hverdagen for de ansatte.

– Den store forskjellen fra den gamle til den nye, er ikke bare størrelsen. Nå deler vi opp stasjonen i seksjoner og noe av det som forenkler er vask av utstyr. Det gjør sitt til at vi mye hurtigere er klare for nye oppdrag.

Lørdag hadde forøvrig 350 brannstasjoner over hele landet åpne porter for små og store. Tall fra

Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

• Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig

• Kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme

• 1 av 4 har avtalt møteplass