I morges klokken 10.00 tok Trond Helge Møllenes bilde av en bil som står «parkert» i elvekanten ved Tverrelva.

– Jeg bor rett på andre siden av elva og så dette merkelige skue da jeg så ut av vinduet, sier Møllenes.

– Noen anelse om hvordan bilen har havnet der?

– Nei, men det må ha vært litt av en kjøretur, for det er ikke vei der den står, så de eller den som har kjørt bilen har klart å kjøre ganske langt ved elvekanten. Det ene hjulet henger i lufta, så det er nok årsaken til at kjøreturen endte der. Jeg tror ikke det blir noen lett jobb å få den vekk, for det er ganske så ulendt terreng der den står parket, sier Møllenes.

Stjålet i natt

Leo Johansen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, sier de har vært på stedet.

– Vi fikk et tips og vi har vært på stedet der bilen står. Det vi vet per nå er at det er en bil som ble stjålet i natt. Vi har fått tak i eieren, men ikke pågrepet noen per nå for tyveriet, sier Johansen.