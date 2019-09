Viser fram Altas nye brannstasjonen 

nyheter

Nå på lørdag avholdes det åpen dag på Alta brannstasjon.

– Vi er akkurat flyttet inn i den nye stasjonen og gleder oss stort til å vise den fram til alle besøkende. I år er vi så heldige at sivilforsvaret og være til stedet med personell og noe utstyr, sier Marit E. Wisløff i Alta brann- og redningskorps som inviterer alle til brannstasjonen fra klokken 10 til 14.00.

Det er Alta brann- og redningskorps som står for gjennomføringen av arrangementet som er for både store og små.

– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Wisløff som samtidig oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme.

– For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Wisløff som er branningeniør i Alta brann- og redningskorps.

Lørdag er det forøvrig 350 steder over hele landet som inviterer til Åpen brannstasjon som er lagt med ulike familieaktiviteter der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, hinderløype og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.