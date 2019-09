Veien åpen etter steinras utenfor Øksfjordtunnelen

nyheter

Fredrik Nyland hos Vegtrafikksentralen melder at veien nå skal være åpen.

– Vi fikk beskjed klokken 06.25 om stein på begge sider av veibanen på omkjøringsveien som går rundt Øksfjordtunnelen på fylkesvei 882 i Loppa kommune.

– Publikum Altaposten har snakket med sier at terrenget er bratt og at de er bekymret for ytterligere ras i området. Har du noen kommentar til det?

– Ansvarlig entreprenør mener at veien nå er trygg, jeg kan ikke kommentere utover det, svarer Nyland.

Bekymret

I 8.30-tiden i dag meldte Stina Beathe Lorentzen Pedersen på facebook-gruppen «Oppslagstavla Øksfjord» at det hadde gått ras utenfor Øksfjordtunnelen med beskjeden: «Obs obs, ramla ned stein på utsia av tunellen».

Til Altaposten presiserer hun at selve tunnelen har vært stengt en god stund på grunn av vedlikehold, og at steinraset hadde gått på gamleveien, som nå fungerer som omkjøringsvei.

– Veien er utrolig smal og dette er ikke første gang det går ras der. Hun forsetter.

– Skråningen ovenfor er veldig bratt og jeg er bekymret for om den blir vedlikeholdt og sikret på forsvarlig måte. Denne veien skala egentlig ikke være i drift, men kun fungere som erstatning så lenge vedlikehold i tunnelen foregår.