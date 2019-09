La inn bud på Polarctic Seafood AS

nyheter

Det har kommet bud på 2 millioner kroner for bruket Polarctic Seafood AS. Budet gjelder for eiendommen gnr 26 og bnr 300, og festekontrakt på gnr 26 bnr 395. I tillegg inneholder budet kr 1.000 eks mva for driftsløsøre og merdanlegg til Polarctic Seafood AS, og kr 1.000 eks mva for driftsløsøre til Profika AS.

Budet står til 26.9.2019 kl 16.00.

Dette melder advokat Ingar Nordmo Olsen hos advokatfirmaet Justitia AS i Tromsø som har ansvar for salgsprosessen. Advokat Nordmo Olsen sier det ikke gis informasjon om budgivere.