nyheter

UP har gjennomført fartskontorll på E6 i Alta. Det ble utstedt 12 forenklede forelegg på grunn av for høy fart. Høyeste målte hastighet var 64 km/t i 50 sonen.

UP har også gjennomført farstkontroll i 50-sonen i Kviby. Her ble det utstedt 3 forenklede forelegg, også dette på grunn av for høy fart. Høyeste målte hastighet var 66 km/t.