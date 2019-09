nyheter

Politiet i Finnmark melder på sine kanaler i sosiale medier om at en person har fått et forelegg på 2000 kroner for bruk av narkotika. Dette skal ha skjedd i Alta. De melder også om at de i Alta har stanset en mopedbil i kveld. Ifølge politiet skal mopedbilen skal ha hatt sotede bilglass og de opplyser at en ung sjåfør blir stilt til ansvar for dette.