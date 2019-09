Hvaldimir koser seg i Alta 

nyheter

For en uke siden forsøkte teamet til marinebiolog Eve Jourdain å lokke Hvaldimir med seg fra oppmerksomheten inne ved havnene i Alta, og ut på villere farvann. Håpet var at den folkekjære hvalen skulle få fred fra mennesker og lære seg å leve et liv i mer naturlige omgivelser. Slik gikk det imidlertid ikke.