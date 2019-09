Fikk «hastejobb» til 50 millioner: – Jeg er glad for at vi er konkurransedyktig

nyheter

Forsvarsbygg har bestemt seg for å legge bedre til rette for alliert trening ved Skjold, omkring fire mil utenfor Bardufoss i Indre Troms. I den anledning har de inngått kontrakt med Harald Nilsen AS. I en artikkel på egne nettsider skriver de at kontrakten ble underskrevet 23. august og det ble holdt oppstartsmøte for prosjektet den påfølgende uken.