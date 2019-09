Fefo selger seg ut av Finnmark Kraft

nyheter

Det er i en pressemelding sendt ut til media i Finnmark at Fefo opplyser om at de starter en prosess med å selge aksjene i Finnmark Kraft. Totalt eier Fefo 12,19 prosent av aksjene.

Bakgrunnen var et forslag fra styremedlemmene Jo Inge Hesjevik, Máret Guhttor, Line Kalak og Mathis Nilsen Eira, som lyder slik:

«I forbindelse med opprettelsen av Finnmark kraft AS gikk FeFo inn som en aktiv part. På aktuelle tidspunkt var der ingen selskaper for vindkraft i fylket og det var et lavt konfliktnivå knyttet til opprettelse av vindkraftparker.

Situasjonen i dag er endret. Flere aktører er aktive i fylket og konfliktnivået rundt etablering av vindkraftparker har økt.

Styret ser det som formålstjenlig med en uttreden som eier i Finnmark kraft og ber direktøren igangsette et arbeid med tanke på salg av aksjene. FeFo avstår også fra muligheten til å opprette nytt styremedlem i Finnmark Kraft. Dette for at alle private aktører som kontakter FeFo skal føle seg sikker på en likebehandling.

Direktøren får videre i oppdrag å reforhandle opsjonsavtalen med Finnmark Kraft AS med sikte på å styrke oppfyllelsen av Finnmarksloven, samt å se på andre forhold som kan gjøre avtalen mer robust.

Styret tar til orientering at direktøren vil komme tilbake med forslag til ny avtale om grunneiervederlag for Nye Havøygavlen så snart det er klart».

De fire styremedlemmene som foreslo vedtaket stemte for, styreleder Bente Haug og medlem John Erik Pedersen stemte imot.