Her kan det bli snø i morgen: – Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene

Fra onsdag morgen er det ventet snøbyger over ca. 400-600 m og fra onsdag kveld vil snøgrensa gå ned til ca. 200-400 m nord for Bodø, skriver yr.no i et farevarsel (gult).

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, lyder anbefalingen fra meteorologene

Videre heter det på yr.no at man vil måtte beregne seg lengre reisetid i enkelte områder.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, heter det.