Blir ingen blå-grønn ordfører etter at forhandlinger strandet

Det blir imidlertid framhevet av blå-grønne politikere at alt håp ikke er ute. De viser til at alternativet med Frp, Senterpartiet, Venstre og Høyre, som ville gitt et flertall med 18-17, etter søndagens møte er lagt på is. Fra møtet, som lenge ble forsøkt holdt hemmelig, er Altaposten nå kjent med realitetene. Starten på møtet ble holdt i en lett tone, og både fleipen og smilene satt løst. Før møtet var over var stemningen mer trykket.