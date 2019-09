– Vi er i utakt med folket

nyheter

Det har vært harde dager for Ap og Nordkapp-ordfører Kristina Hansen i hjemkommunen både før, under og etter valget. Ordføreren, som også er leder i Finnmark Ap, har vært klar over at hun kjempet mot folkeviljen i egen kommune, og mot forvaltningen på Nordkapplatået som potensielle Ap-velgere både i Troms og Finnmark mente var naturlig og tråd med Arbeiderpartiets ideologi.