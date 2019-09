Se det utrolige møtet: Hvaldimir lånte Joachims kamera

nyheter

På onsdag i forrige uke nærmet Joachim Larssen seg slutten av sin fire måneder lange reise, der målet var å padle kajakken helt fra Oslo til Nordkapp. Joachim skulle få litt av en avslutning på reisen.

Onsdags morgen når han padler inn mot Hammerfest, for å handle og få seg litt frokost, ser han plutselig en hvit skygge under seg.

– Jeg hadde fått høre at han hadde vært i området, men fikk også høre at han hadde vært borte en stund, så jeg visste ikke at han var tilbake, sa Joachim på telefonen.

Hilste på kjendishvalen

Det var ingen ringere enn kjendishvalen Hvaldimir som dukket opp for å hilse på Joachim og kajakken Ida Marie.

– Jeg hadde et håp om å se den, men jeg trodde ikke det skulle bli sånn. Jeg kommer ut fra brygga og plutselig ser jeg den under meg. Så er den så kosete og leken, det hadde jeg aldri trodd.

Hvalen ble fort interessert i GoPro-en Joachim filmet med, og bestemte seg for å ta en nærmere titt. Han fikk tak i det og slapp det til bunnen, før han høflig hentet det opp igjen.

– Jeg tenkte at nå må jeg vel uti og dykke litt, jeg er fridykker så det hadde ikke vært noe problem å komme seg til bunnen. Men det blir kaldt, tenkte jeg. Jeg håpet på at han skulle gjøre det han gjorde, jeg er veldig glad for at kameraet filmet.

Filmet møtet

Joachim la først ut klippet på sin egen Youtube-kanal, hvor man kan se flere klipp fra møtet med hvalen. (Ekstern link)

Deretter delte Havforskningsinstituttet det på sin Facebook, der HI-forsker og veterinær Kathrine Ryeng informerte om at det er mennesker som er "flokken" til Hvaldimir:

– Det er ikke problematisk at han har kontakt med folk. Det skal veldig mye til for at han kan rehabiliteres til naturen, sa Ryeng.

– Det gikk vel fort 20-30 minutter før de sa at han skulle spise. Da skulle jeg opp og hente mat selv, og fikk handlet. Når jeg kom tilbake var han der igjen, og fulgte etter meg i 10 minutter, sa Joachim.

