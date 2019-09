I går hadde Kokkejævel den mest leste bloggen i Norge

nyheter

– For akkurat én uke siden bestemte jeg meg for at jeg skulle bli Norges mest leste blogg, skrev Kokkejævel i morges.

Søndags morgen kunne han våkne og lese at han var nettopp det, per 08:30 lå Asbjørn Sandøy på 32.000 lesere, 3.500 flere enn Sophie Elise på andreplass.

– Jeg klarte det faen meg! Er det lov å være litt småstolt? Ja, for fader, dette er jo sykt artig, skrev Sandøy.

Lista på blogg.no viser hvem som er på topp akkurat den dagen.

Leserne har tydeligvis blitt truffet skikkelig i hjertet av Sandøys blogg, der han åpent deler om sin tunge tid, og tar for seg saker fra lokalsamfunnet med sin særegne, poetiske skrivestil.

– Tusen takk for at dere leser meg <3, avslutter han med.