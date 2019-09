– Fått mye pæs for å ha støttet ledelse-skifte

nyheter

Trine Noodt gikk ut i går med et krav om skifte leder. I dag har Noodt bedt om å få nyansere hva hun egentlig mener.

– Mitt utspill, og overskriften om at Trine Skei Grande må gå, har naturlig nok skapt sterke reaksjoner. Jeg har fått mye pæs for å være direkte,og at oppslaget i Altaposten retter seg rett mot Trine Skei Grande. Derfor har jeg bedt om at overskriften i nettartikkelen endret til støtte for et ledelseskifte. Jeg står fortsatt bak kravet om at ledelsen i Venstre må fornyes, men tror det er greit for den prosessen vi skal inn i at ledelsesskifte ikke automatisk er synonymt med at Trine Skei Grande må gå, sier Noodt

– Er ikke det naturlig at et krav om ledelseskifte går rett mot toppledelsen, Trine Skei Grande?

– Jeg mener vi bør få en ny ledelse av partiet, og det å være et så klart grep at både grasrota i partiet og velgerne oppatter at vi har fått en ny ledelse. Som jeg sa i artikkelen i går er det spesielt regjeringsapparatet til Venstre veldig Oslo-tung med 12 av 14 fra Oslo. Sånn kan vi ikke ha det, og distrikene må inn i ledelsen. Den nå ha en mer tydelig distriktsprofil. Slik situasjonen er nå holder det imidlertid å kreve at Venstre må få en ny partiledelse, sier Noodt.