Yr meldte om minus 272 grader i Alta kommende tirsdag

Det dreier seg selvsagt om en teknisk feil på langtidsvarslet hos yr.no når det ble varslet minus 272 grader. Feilen ble rettet raskt, og da vi gikk på oversikten i langtidsvarslet fredag morgen ble det opplyst at tirsdag skulle telmperaturene i Alta variere fra pluss fire til pluss syv grader. Vår tipser sier litt lattermild at klimaendringene skulle gi global oppvarming, ikke bevege oss ned mot det absolutte nullpunkt, der det ikke er mulig å ha det kaldere.

For øvrig ville varslet ha gitt oss temperatur rundt nettopp det absolutte nullpunkt. Det absolutte nullpunkt i fysikken er den laveste temperatur som er mulig, og den er på minus 273,15 °C, eller 0 K. Selve det absolutte nullpunkt kan ikke nås, men det er en meget viktig teoretisk og eksperimentell grense, skriver Wikipedia.

Temperaturskalaen Kelvin har null ved det absolutte nullpunkt og kalles dermed for absolutt temperatur. Ifølge klassisk termodynamikk stopper all termisk bevegelse opp ved det absolutte nullpunkt og entropien til et system går mot null (Nernsts lov).