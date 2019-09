Samlet inn 100.000 til etterlatte: – Vi har slått ring om pårørende, familie, venner og hverandre. Men jeg synes likevel vi mangler en

nyheter

I tiden etter helikopterulykken på Skoddevarre har Alta vært sterkt preget av sorg. Men i sorgen har også folk kommet sammen og slått ring om de omkomne på rørende vis.

Det ble ekstra synlig da Alta fikk de fem omkomne lokale ungdommene hjem i en felles kortesje. Anslagsvis over hundre biler fulgte kortesjen på siste strekket inn til Alta, hvor en stor folkemengde hadde møtt opp med lys og blomster.

Startet aksjon

Åse Digre er en av de som har latt seg røre av måten byen har slått ring om sine. I et innlegg på facebook, i gruppa Oppslagstavla i Alta, spurte hun om vi likevel kan gjøre mer:

– Vi har mistet fem flotte ungdommer, og vi har sørget og fått dem begravet. Vi har alle slått ring om de pårørende, familie, venner og hverandre. Men jeg synes vi likevel mangler en. Den svenske piloten og hans nærmeste familie, alle vennene og kolleger. Hvis vi hadde gitt en krone hver, så kunne vi gi det til Helitrans, som da kunne bestilt og fått levert en blomst fra Altas befolkning. Både til grava og til de pårørende. De sitter i en dyp sorg og treng å få dette fra oss, føler jeg, skriver Digre.

– Vi har slått ring om de pårørende, men jeg synes likevel vi mangler en Åse Digres initiativ om å vise omtanke for helikopterpiloten som mistet livet forrige helg blir møtt med applaus og entusiasme.

900 givere

Hammerfestingen Trond Arild Berntsen tok initiativet til Digre videre, og opprettet Spleis-aksjonen «Helitrans pilotens pårørende» (ekstern lenke), med mål å samle inn 30.000 kroner øremerket til å dekke de etterlattes kostnader knyttet til begravelsen av piloten.

Aksjonsmålet ble nådd før en time var omme, forteller Berntsen.

– Vi rundet 45.000 i løpet av en time, sier han til Altaposten.

Når denne artikkelen publiseres er over 100.000 kroner samlet inn. Over 900 personer har bidratt.

– Dette er et tydelig og klart tegn på at folk bryr seg. Når man ser hvor mye negativitet som ellers florerer på Facebook, så er det godt å se at vi står sammen når noe slikt skjer. Det er helt fantastisk, sier Berntsen.

Trenger støtte og hjertevarme

Før Spleis-aksjonen ble opprettet var Altaposten i kontakt med Digre. Hun skriver at hun håper dette kan være en liten oppmuntring til de etterlatte i en tung tid.

– Vi har ikke navnet eller kontaktinformasjon til de etterlatte, og trenger heller ikke å få vite det dersom Helitrans kan ta denne oppgaven. Men jeg føler at de pårørende trenger all den støtten og hjertevarmen de kan få fra oss her i Alta, sier Digre.

– Dette har vært i mine tanker siden torsdag da alle fem kom hjem. Det var en som manglet der - selv om det ble tent seks lys. Vi står sammen i sorgen og da e det på sin plass å inkludere han og alle rundt han, sier Digre.

Hun ønsker også å overrekke en blomst til kollegene i Helitrans.

– De har og hatt det tøft, sier hun.

Da Altaposten får tak i henne igjen like over klokka 21, kjenner hun ikke til hvordan innsamlingsaksjonen har gått.

– Det har nå blitt samlet inn 120.000 kroner, Åse...

– Nei? Å herreverden.. Herregud.. Det ble jo mye mer enn hva jeg hadde tenkt. Jeg så for meg ei krone fra hver av de i Alta, så vi fikk råd til noen blomster og litt mer, men dette ble jo mye større. Mye større enn hva jeg hadde trodd. Vet du, jeg ble helt satt ut, sier hun.

Etter å ha tenkt seg litt om kommer hun til at det må gå an å utvide planene:

– Det ble så mye at jeg tenker vi må finne på noe til alle pårørende. For de trenger absolutt all støtte de kan få, alle sammen, sier Digre.

Klump i halsen

Da Altaposten snakker med daglig leder i Helitrans Richard Simonsen litt før klokka 18 fredag hadde han akkurat blitt oppmerksom på Åse Digres innsamlingsaksjon da Altaposten.

– Jeg fikk nettopp en bildemelding av dette, og ser at det er satt i gang en innsamlingsaksjon. Da jeg så dette fikk jeg tårer i øynene og klump i halsen. Dette er veldig, veldig hyggelig og noe jeg vet familien til den omkomne vil sette svært stor pris på, sier han.

Da vi ringer igjen litt før 20.30 er Simonsen litt småstresset:

– Du jeg har litt dårlig tid her, jeg skal i et telefonmøte straks. Var det viktig?

– Den innsamlingsaksjonen til pilotens etterlatte, den runder 100.000 kroner om noen minutter. Hva tenker du om det?

Simonsen blir stille et øyeblikk, før han utbryter:

– Nei men i alle dager... Herregud, det er jo helt fantastisk! For noen folk det er der i Alta, for noen folk.. Fy søren! Dette er helt voldsomt, rett og slett. Jeg har ikke ord, jeg vet ikke hva jeg skal si, utbryter han.

Har hatt det tungt

Da Altaposten snakker med Simonsen tidligere på fredagskvelden, forteller han at familien etter den omkomne piloten ved siden av sorgen etter å ha mistet han også blitt sittende med en følelse av å være helt alene.

– Jeg snakker mye med familien, og de har det selvfølgelig svært vanskelig. De tenker veldig mye på de omkomne passasjerene og på de etterlatte. Men de føler også at de blir stående alene oppi alt sammen. De har oss i Helitrans og de har sine nærmeste, men … Det er en grunn til at de ikke har ønsket at navnet hans skal bli kjent - de har vært veldig usikre på hvordan folk har reagert i og med at det var han som faktisk førte helikopteret. Nå ser vi jo nå en trend i etterforskningen av ulykken som peker mer og mer imot en frikjennelse av piloten, selv om undersøkelsene ikke er avsluttet ennå, sier Simonsen.

Med dette som bakgrunn blir initiativet til Digre ekstra varmende.

– Jeg er helt sikker på at familien vil sette umåtelig stor pris på dette initiativet. At noen gjør dette, og at så mange allerede har sagt at de vil støtte dette, det sier veldig mye. Selv synes jeg dette er veldig flott gjort, helt storslått.

Storsinnede

– Vil Helitrans bidra med å få overrakt dette til familien?

– Det vil selvfølgelig gjøre. Vi skal få dette vel fram til dem. Det er det minste vi kan gjøre.

– Nei, dette var veldig sterkt, og i mine øyne viser dette at altaværinger er storsinnede folk som bryr seg om alle som er rammet. Jeg tenker at dette også vil være fint å oppleve for de ansatte i Helitrans, og ikke minst de ansatte i Alta. Jeg er sikker på at også de vil sette stor pris på dette.