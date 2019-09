Noodt heier fram lederskifte i Venstre

nyheter

Landet over går sentrale Venstre-politikere ut med krav om at Venstres toppledelse må fornyes. Kravet er at Trine Skei Grande, som også går under forkortelsen TSG i det politiske miljøet, må overlate Venstre-roret til en ny partileder. Bak kravet om at det må komme store endringer i personkabalen på toppen av partiet står også en av de mest profilerte Venstre-politikere i Nord-Norge, Trine Noodt.