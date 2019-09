Kautokeino Venstre på partiets topp-12

nyheter

Andrekandidat på regionvalglista til Venstre for Troms- og Finnmark, Trine Noodt, er imponert over hvordan topptroikaen Isak Ole Johansen Hætta, Ann-Catharina Lango, Berit Anne Sara Triumf har klart å få Venstre på offensiven. Valgresultatet gjorde at Kautokeino endte som 12. beste Venstre-kommune i landet.