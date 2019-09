Helitrans-sjefen om Åses initiativ: – Jeg fikk tårer i øynene og klump i halsen

nyheter

Daglig leder i Helitrans Richard Simonsen hadde akkurat bitt oppmerksom på Åse Digres innsamlingsaksjon da Altaposten ringte fredag kveld.

– Jeg fikk nettopp en bildemelding av dette, og ser at det er satt i gang en innsamlingsaksjon. Da jeg så dette fikk jeg tårer i øynene og klump i halsen. Dette er veldig, veldig hyggelig og noe jeg vet familien til den omkomne vil sette svært stor pris på, sier han.

Har hatt det tungt

Simonsen forteller at familien etter den omkomne piloten ved siden av sorgen etter å ha mistet han også blitt sittende med en følelse av å være helt alene.

– Vi har slått ring om de pårørende, men jeg synes likevel vi mangler en Åse Digres initiativ om å vise omtanke for helikopterpiloten som mistet livet forrige helg blir møtt med applaus og entusiasme.

– Jeg snakker mye med familien, og de har det selvfølgelig svært vanskelig. De tenker veldig mye på de omkomne passasjerene og på de etterlatte. Men de føler også at de blir stående alene oppi alt sammen. De har oss i Helitrans og de har sine nærmeste, men … Det er en grunn til at de ikke har ønsket at navnet hans skal bli kjent - de har vært veldig usikre på hvordan folk har reagert i og med at det var han som faktisk førte helikopteret. Nå ser vi jo nå en trend i etterforskningen av ulykken som peker mer og mer imot en frikjennelse av piloten, selv om undersøkelsene ikke er avsluttet ennå, sier Simonsen.

Med dette som bakgrunn blir initiativet til Digre ekstra varmende.

– Jeg er helt sikker på at familien vil sette umåtelig stor pris på dette initiativet. At noen gjør dette, og at så mange allerede har sagt at de vil støtte dette, det sier veldig mye. Selv synes jeg dette er veldig flott gjort, helt storslått.

Storsinnede

– Vil Helitrans bidra med å få overrakt dette til familien?

– Det vil selvfølgelig gjøre. Vi skal få dette vel fram til dem. Det er det minste vi kan gjøre.

– Nei, dette var veldig sterkt, og i mine øyne viser dette at altaværinger er storsinnede folk som bryr seg om alle som er rammet. Jeg tenker at dette også vil være fint å oppleve for de ansatte i Helitrans, og ikke minst de ansatte i Alta. Jeg er sikker på at også de vil sette stor pris på dette, avslutter Simonsen.