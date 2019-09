– Vi har slått ring om de pårørende, men jeg synes likevel vi mangler en

nyheter

I tiden etter helikopterulykken på Skoddevarre har Alta vært sterkt preget av sorg. Men i sorgen har også folk kommet sammen og slått ring om de omkomne på rørende vis.

Det ble ekstra synlig da Alta fikk de fem omkomne lokale ungdommene hjem i en felles kortesje. Anslagsvis over hundre biler fulgte kortesjen på siste strekket inn til Alta, hvor en stor folkemengde hadde møtt opp med lys og blomster.

Startet aksjon

Åse Digre er en av de som har latt seg røre av måten byen har slått ring om sine. I et innlegg på facebook, i gruppa Oppslagstavla i Alta, spør hun om vi kan gjøre mer:

– Vi har mistet fem flotte ungdommer, og vi har sørget og fått dem begravet. Vi har alle slått ring om de pårørende, familie, venner og hverandre. Men jeg synes vi likevel mangle en. Den svenske piloten og hans nærmeste fam, alle vennene og kolleger, innleder Digre.

Hun foreslår en innsamlingsaksjon, for å få levert blomster fra Altas befolkning til pilotens grav og til de pårørende.

– Hvis vi hadde gitt en krone hver, så kunne vi gi det til Helitrans, som da kunne bestilt og fått levert en blomst fra Altas befolkning. Både til grava og til de pårørende. De sitter i en dyp sorg og treng å få dette fra oss, føler jeg.

Trenger støtte og hjertevarme

Til Altaposten skriver Digre at hun håper dette kan være en liten oppmuntring til de etterlatte i en tung tid.

– Vi har ikke navnet eller kontaktinformasjon, og trenger heller ikke å få vite det om Helitrans kan ta denne oppgaven. Men jeg føler at de pårørende trenger all den støtten og hjertevarmen de kan få fra oss her i Alta, sier Digre.

– Dette har vært i mine tanker siden torsdag da alle fem kom hjem. Det var en som manglet der - selv om det ble tent seks lys. Vi står sammen i sorgen og da e det på sin plass å inkludere han og alle rundt han, sier Digre.

Hun ønsker også å overrekke en blomst til kollegene i Helitrans.

– De har og hatt det tøft, sier hun.