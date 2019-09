Nye lys inn i mørketida

nyheter

Flere av Altas bilister har nok møtt på monteringsbilene som har stått heist opp i lysene langs byens veier. Grunnen er at mange av veiene har blitt oppgradert med nye LED-lys, til fordel for sikkerheten til trafikanter på og langs veiene.

– Vi vil takke trafikantene i Alta for deres samarbeidsvilje når vi har jobbet på og langs vei, håper det ikke har blitt for mye venting innimellom, men vi har prøvd å jobbe mest mulig på kveld og natt på de mest trafikkutsatte områdene, sier Stig Gunnar Lyngmo, Prosjektleder veg- og tunnel-elektro i Gagama Elektro AS.

Fortsetter arbeidet

De siste veiene som har fått nye lys er E6 i Bossekop, Aronnesveien og Amtmannsnesveien. Gagama Elektro vil fortsette med oppgraderingen i lang tid framover, og har prioritert de veiene med mye skoletrafikk og veier som har vært mest ulykkesrammet tidligere.

– Resultatet ser dere selv nå når dere kjører og går rundt om, og håper dette vil bidra sterkt til forbedret trafikksikkerhet, sier Lyngmo.