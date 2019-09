– Bråket i Finnmark Ap har kostet oss mye

nyheter

Ved kommunevalget i Alta oppnådde Ap 23,8 prosents oppslutning. Totalt stemte 2054 velgere på Ap ved kommunevalget. De som fant Ap som det beste alternativet ved kommunevalget hadde et stort frafall når de skulle legge stemmeseddelen til fylkestingsvalget i urnen. Da stemte kun 1609 av Ap-velgerne i kommunen på partiet de ville skulle styre Alta kommune. Det betyr at over 400 Ap-velgere enten stemte på et annet parti, eller ikke avga stemme ved fylkestingsvalget.