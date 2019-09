Smittefaren for den alvorlige hundesykdommen kan være mindre enn først fryktet

nyheter

I en statusoppdatering onsdag skriver Veterinærinstituttet at den alvorlige sykdommen som har rammet flere hunder over hele landet trolig ikke er så smittsom som fryktet.

– En positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, skriver Veterinærinstituttet.

To bakterier er funnet hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder, uten at man per nå kan si hvorvidt bakteriene er årsaken til symptomene man ser på hundene. Det fremgår samtidig at man ikke vil låse seg til bare bakterie-sporet, Veterinærinstituttet skriver at de følger flere spor i saken, sammen med Mattilsynet.

Det fremgår og av statusoppdateringen at de fleste hundene blir friske.

– Av de 60 hundene, som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske.