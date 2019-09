Rein viklet seg inn i netting: – Det var umulig å få den løs uten å avlive den først

nyheter

3. september la Kai Hansen ut flere bilder på Oppslagstavla i Øksfjord, som viste en rein som hadde surret seg inn i en hel del netting ved fotballbanen i Øksfjord. Hansen ble kontaktet av forbipasserende som hadde funnet reinen slik. Altaposten var for litt siden i kontakt med Hansen, som forteller hvordan han opplevde dette:

– Jeg ble oppringt om denne reinen, da jeg står oppført som leder i viltnemnda i Loppa. Jeg fikk kontakt med formannen i reinbeitedistriktet og varslet om reinen, forklarer Hansen.

Reineieren spurte om Hansen kunne sjekke om det var mulig å skjære dyret løs.

– Det var helt umulig uten fare for selv å bli skadd. Jeg fant ut at det var best å trekke meg tilbake for ikke å stresse dyret. Deretter ble reineier kontaktet igjen, og vi fant ut at reineieren skulle kmome til Øksfjord fra Tappeluft, forteller Hansen.

Vel framme kom reineieren til samme konklusjon som Hansen. Reinen hadde viklet seg så mye inn i nettingen at det ikke ville være mulig å skjære dyret løs uten å komme til skade selv.

– Reineier valgte å avlive dyret. Jeg bisto med å få reinen løs og hjalp til med å få den inn i bilen til reineieren.

Hansen publiserte bildene du ser i artikkelen samtidig som han ba om at noe gjøres med fotballnettingen, som er der for å hindre at fotballer havner i elva.

Han forteller at dette ikke er første gang rein vikler seg inn i nettingen:

– I vår satte det seg også fast en rein i den samme nettingen. Denne ble ikke oppdaget, og den må ha hatt en pinefull død, sier Hansen.

Til NRK, som publiserte saken først, sier reindriftsrådgiver Kurt Sara at området bør gjerdes inn.

Ved Øksfjord IL sier leder i hovedstyret, Morten Olsen, at de har hatt et styremøte for å finne ut hva de skal gjøre med nettet:

– Vi må få gjort noe. Det er trist det som skjer med dyr. Vi ønsker ikke rein inne på banen, men vi ønsker samtidig ikke at de skal dø på grunn av nettet, sier Olsen til NRK.