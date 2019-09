Opptellingsdrama i Alta: En håndfull stemmer berget fast plass for Alf Bjørn og ni mandat for Ap

nyheter

Altaposten meldte tidlig tirsdag morgen at det lå an til drama i Alta-valget der SV var i ferd med å miste mandatat de hadde sikret seg ved en klar framgang siden 2015-valget. Det handlet om såkalte poststemmer som kom fra andre kommuner i landet, men som var avgitt for Alta-valget. I tillegg vil antall slengere og ekstrakryss påvirke partienes totale stemmetall. Alt dette var klart tirsdag kveld.