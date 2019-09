nyheter

Like over klokka 17 gikk alarmen i Kautokeino, og brannvesenet rykket sammen med ambulanse ut.

Det viste seg at et uthus i Beazedieva like nord for sentrum var i full fyr.

Brannvesenet forhindret spredning til bolighudet som lå 20 meter unna. Rundt klokka 17.30 hadde de kontroll over brannen, ifølge Johan Mathis Gaup, som var på stedet. Han forteller at det var svært stor røykutvikling fra uthuset.

Ingen mennesker kom til skade, etter hva Altaposten får opplyst.