Full stans for planlegging av storskolen i dag

nyheter

Alta-rådmannen sier at planleggingen av Nordlysbyen skole, som etter kommunestyrets vedtak skal ha byggestart i 2020, er midlertidig stanset. Det betyr at entreprenørene som er prekvalifisert for å regne på oppdraget, er blitt kontaktet og bedt om å stanse prosessen med å utarbeide anbud. Det blir heller ikke avholdt noen former for planleggingsmøter.