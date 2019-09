Flere viser interesse for Polarctic Seafood

nyheter

Salgsprosessen for fiskebruket til konkursbedriften Polarctic Seafood AS i Øksfjord har fått ny fart, noe som gjør at håpet stiger for salg og ny drift.

Torsdag er det klart for offentlig visning i anlegget.

Advokatfirmaet Justitia AS i Tromsø har stått for salgsprosessen etter at bedriftsledelsen, med hovedeier Knut Harald Kristiansen i spissen, ikke klarte å hindre konkurs sist vinter. Vanskelighetene for Polarctic Seafood AS ble synlig da bedriften gikk til premitteringer i fjor sommer.

Pris på 12 millioner

Prisantydningen for fiskebruket er satt til 12 millioner, ifølge advokat Ingar Nordmo Olsen fra Justitia AS.

– Vi har fem-seks interesserte, sier Nordmo Olsen – og legger til at av disse ser han på fem som seriøse. Han ønsker ikke å navngi noen av interessentene.

Advokat Nordmo Olsen forteller at annonseringen er ute, og forklarer tidsbruken frem til aktivt salg med at dette har vært et komplekst salgsobjekt.

– Prospektet ble klart etter sommeren, og det har dessverre tatt litt tid, sier advokat Nordmo Olsen.

Avklarer kontrakter

Tidsbruken forklarer han med kartlegging av kontraktsforhold, eierforhold og rettigheter. I tillegg forteller han at endel leasingutstyr er hentet ut av fabrikklokalene og solgt.

– Vi har jobbet på spreng for å få alt klart så fort som overhodet mulig, sier Ingar Nordmo Olsen.

Vil selge raskest mulig

Om fiskebruket vil være klart for aktivitet i løpet av måneden, vil Nordmo Olsen ikke garantere. Han sier likevel at med seriøs kjøper kan salget gå raskt og at fiskebruket kan være i drift på dagen.

– Vi er klare til å selge raskest mulig, sier advokat Nordmo Olsen. Det er advokat Rune Gustavsen som skal representere advokatfirmaet Justitia AS i forbindelse med visningen torsdag.