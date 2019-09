Disse kommer inn i kommunestyret i Alta

nyheter

Det blir en del nye fjes i kommunestyret, samtidig som personstemmer gjør at veteraner blir å finne i kommunestyret.

I Ap har blant annet Steinar Karlstrøm, Kåre Simensen, Bernt Berg og Alf Bjørn avansert inn blant de ni mandatene. Ungdomskandidaten Thomas Fredrik Kristensen var kumulert og blir en av de nye kostene i det største partiet. I Frp er det kjente fjes. Ronny Berg har fått masse personstemmer og avanserer helt fra 41. plass.

Nye fjes fra Sp

I Senterpartiet er det en rekke nye fjes, naturlig nok. Jan Martin Rishaug har vært alene i kommunestyret, men nå får han fire med seg, blant annet den profilerte bonden Jørn Suhr og sambygdingen Knut-Erik Bull Hammari. Sigurd Pedersen er kjent som forvarsveteran, mens Vegar Einvik Heitmann er kjent som lærer og tillitsvalgt i lektorlaget på Alta videregående skole.

Kristina Johnsen og Tore Grøtte følger Tommy Berg og Anita Håkegård Pedersen inn for SV. Det betyr at de beholdt sine fire mandater. Det betyr også at Otto Erik Aas ikke er med videre. Han skulle da også trappe ned etter lang tjeneste fra partiet.

Pappa og datter inn

Høyre fikk sine tre øverste med. Unge Hege Christin Bjørkmann regnes som et stort talent, hun er inne sammen med pappa Alex og ordførerkandiitat Bjørn Roald Mikkelsen.

Trine Noodt og Tommy Hæggernæs får følge av Raymond Londal som sto nede på 7.plass.

Rødt tilbake

Rødt er tilbake i kommunestyret etter mange års pause. Britt Søvik var partiets ordførerkandidat og får med seg Siss Mari Solli.

For KrF er det Karin Arnesen Hamnevoll som skal gi partiet ny oppdrift etter skuffende resultat. Det betyr at hun erstatter Knut Klevstad som har representert partiet i mange år. Frode Lindal er en smule skuffet over å være den eneste representanten for MDG etter lavere oppslutning enn forventet.

Her er den endelige oversikten

Arbeiderpartiet:

Monica Nielsen

Ole Steinar Østlyngen

Kristin Jensen

Tine Klevstad

Thomas Fredrik Kristensen

Steinar Karlstrøm

Kåre Simensen

Bernt Johan Berg

Alf Bjørn

Fremskrittspartiet:

Odd Erling Mikalsen

Odd Eilert Persen

Ronny Berg

Bengt Rune Strifeldt

Claus Jørstad

Svein Berg

Laila Pedersen

Senterpartiet:

Jan Martin Rishaug

Knut-Erik Bull Hammari

Jørn Suhr

Sigurd Pedersen

Vegar Einvik Heitmann

Sosialistisk Venstreparti:

Tommy Berg

Anita Håkegård Pedersen

Kristina Johnsen

Tore Grøtte

Venstre:

Trine Noodt

Tommy Hæggernæs

Raymond Londal

Høyre:

Bjørn Roald Mikkelsen

Alex Bjørkmann

Hege Christin Bjørkmann

Rødt:

Britt Karin Søvik

Siss-Mari Solli

Miljøpartiet de grønne:

Frode Lindal

Kristelig Folkeparti:

Karin Arnesen Hamnevoll