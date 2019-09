Styreleders dobbeltstemme avgjorde: Fefo lar jakta gå uten restriksjoner for bruk av jakthunder sørfra

nyheter

I en pressemelding sendt ut mandag ettermiddag, skriver Fefo at styret har bestemt seg for å ikke innføre forbud mot bruk av hund under jakta uten at det foreligger klare faglige råd som tilsier dette. Vurderingen er blitt gjort med bakgrunn i den alvorlige sykdommen som har rammet hunder over store deler av landet, men særlig i Oslo-området.