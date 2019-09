Sp gjør et brakvalg: – Dette er helt vanvittig!

nyheter

21.01 leverte NTB den første oversikten over fylkestingsvalget, der opptellingen av cirka 30,3 prosent av stemmene foreligger. Her fremgår det at Sp - som ventet - ligger an til å gjøre et brakvalg med 22,7 prosent av stemmene.

Ap karer seg bare så vidt foran, med 24,8 prosent av stemmene.

Dersom resultatet står seg gjennom kvelden vil Sp få 13 av mandatene til det nye fylkestinget, Ap 14.

Ordførerkandidat Jan Martin Rishaug gleder seg stort over de første tallene som er begynt å tikke inn:

– Dette er helt vanvittig. Et resultat som havner mellom 22 og 23 prosent vil være helt fantastisk. Sist endte vi på drøyt seks prosent (6,2 pst, red. anm), så et slikt resultat vil være utrolig.

– Hvorfor får dere så høy oppslutning?

– Det har vært gjort et solid lagarbeid i både Troms og Finnmark, men kanskje spesielt i Finnmark. Dessuten har vi hatt gode vinnersaker som folk forstår. De skjønner budskapet vårt, sier Rishaug.

Under valgvaken på Alta sentrum sier Rishaug til Altaposten rett etter klokken 21 at han har fått inn en skjermdump som sier at Sp har fått 15,7 prosent etter at forhåndsstemmene er talt opp.

– Det er vanvittig bra og jeg sa rett før klokka ni i kveld at får vi 15 er vi kjempefornøyd. Det er en mangedobling fra forrige valg.

Det som ikke er helt bra for Sp er at de eventuelle samarbeidskameratene lokalt går tilbake ifølge forhåndsstemmene i Alta.

– Frp gått ned to prosent og Venstre gått ned 4,1 prosent til 8,3 og Høyre går ned. Men vi har akkurat 50 prosent, hvis tallene blir som nå, sier ordførerkandidaten til Altaposten.

– Føler du deg nærmere ordførerstolen nå?

– Nei, det er for tidlig å si, he-he, men vi har gått til valg på at vi vil ha ordføreren og det er helt klart innen rekkevidde, gliser Rishaug.