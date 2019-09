Rødt suser inn med to mandater: – Skolesaken har nok betydd mye

nyheter

Å dra på valgvaken til Rødt må man bare bli i godt humør av, for der stod nærmest jubelen i taket over det knallsterke valgresultatet mandag kveld. Med 6,9 prosentpoeng har det radikale partiet helt ytterst på venstresiden sikret seg to mandater i kommunestyret. Bare ett mindre enn Høyre.