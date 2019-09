Kan en borgerlig blokk manøvrere seg til makta?

nyheter

– Vi hadde jo håpet på å nå 20,9 prosentpoeng som sist, men vi er fornøyd med å beholde dagens syv mandater, sier Odd Erling Mikalsen.

I Frp-kommunen Alta er imidlertid lokalpartiet dobbelt så stort som partiet er sentralt, så Alta Frp har en særdeles sterk posisjon. Selv ikke et Sp i galopp hadde nubbsjans mot Frp i Alta.

I blokktenkningen er den store skuffelsen Høyre. Det betyr at Frp må bruke all tenkelig sjarm for å overbevise Venstre og Senterpartiet, slik Altaposten spådde i sine analyser i forkant.

– Det er veldig tidlig å diskutere allianser, men en blokk bestående av Frp, Høyre, Venstre og Senterpartiet vil ha 18 mandater, påpeker Mikalsen, som vil være det største partiet i en slik konstellasjon.