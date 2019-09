Hold deg oppdatert på prognosene fra 21.00: Her får du oversikten

nyheter

Fra klokka 21.00 begynner de første resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget å komme inn. Vi har samlet kommunene i Altapostens dekningsområde samt selvfølgelig fylkestingsvalget i lista under.

Åpner du lenkene før klokka 21 vil du bare få en tom oversikt - først fra 21 vil det komme inn informasjon på nettsidene. Dette da det er ulovlig å publisere prognoser og meningsmålinger på valgdagen, før klokka 21.00.

Den første prognosen du vil finne er for hele landet. Fylkeslista er ventet å oppdateres fortløpende, mens tallene for kommunene kommer inn etter hvert som resultatene fra opptellingene begynner å komme inn.

Her finner du hele landet akkumulert (fylkesprognoser)

Her finner du Troms og Finnmark

Her finner du Alta kommune

Her finner du Kautokeino kommune

Her finner du Loppa kommune

NTB, som utarbeider oversiktene, opplyser at det på grunn av kommunereformen vil være noe begrensede muligheter for å få opp historikk for enkelte sammenslåtte kommuner. Grunnet fylkessammenslåingen er det og knyttet ekstra usikkerhet til når tallene for Troms og Finnmark vil foreligge. Mens man i 2015 hadde prognosene for Finnmark klar klokka 21.58 og Troms 22.35, er det ventet å ta litt lengre tid for et samlet fylke. Valgdirektoratet anslår overfor NTB at det vil ta ti minutter lengre tid å ferdigstille prognosene for Troms og Finnmark.

For Altas del er det ventet at valgresultatet vil foreligge mellom 22.30 og 23.00.