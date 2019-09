Får hard medfart fra de tillitsvalgte

nyheter

Det er Marit Vambheim fra Fagforbundet, Henrik Seppola Larsen fra Akademikerne og Kari Henriksen Lisa fra YS som i Nordnorsk debatt tar et oppgjør med Fellesnemnda og leder Ulf Trygve Ballo. De mener i motsetning til Ballo, at Finnmark kommer dårlig ut.

– Det er med sterk bekymring vi ser på utviklingen i tvangssammenslåingsprosessen i Troms og Finnmark. Vi ser at Finnmark kommer ekstremt dårlig ut og at den modellen som ble demokratisk vedtatt av Fellesnemnda ikke følges opp, men anses som en skisse, som det er fritt frem å endre på, hevder de tre i innlegget.

– Har falt gjennom

Skytset rettes mot Ballo, som overtok stafettpinnen fra Kari Anne Opsahl.

– Spesielt skuffende er det at Ulf Ballo, nåværende leder i Fellesnemnda, så til de grader har falt igjennom når det gjelder å ivareta Finnmarks interesser i det nye fylket. Divisjonsmodellen ble vedtatt i Fellesnemnda før sommeren. Denne modellen har sine utfordringer og mange mente allerede i juni at den heller ikke var spesielt god for Finnmark. At man allerede i starten av september så til de grader har utvannet den overrasker imidlertid selv de største skeptikerne, heter det i innlegget.

– Ribbet tilbake

De mener avtalen blir dårligere enn den forhatte Gardermoenavtalen

– I verste fall har Finnmarks politikere i tilsettingsutvalget ikke forstått hva som egentlig foregår, skriver de og mener det er gitt slipp på det spillerommet en politisk ansettelse gir. De prinsippene som tilsettingsutvalget tilsynelatende har lagt til grunn, er i tillegg ikke fulgt i henhold til spillereglene i ansettelsesprosesser. De påpeker at divisjonsmodellen var det lagt opp til at to divisjonsdirektører skulle komme fra Finnmark og to fra Troms.

– Fasiten er at Troms har fått divisjonsdirektøren for Næring og Kompetanse som var tiltenkt Finnmark, mens Finnmark da har fått direktør for Kultur og Folkehelse, hevder de ettersom det blir pendlerleilighet i Vadsø.

De to direktørene tilbys pendlerleiligheter. Det betyr altså følgende: Vedtaket i Fellesnemnda var at divisjon for Næring og Kompetanse skulle ledes fra Finnmark. Dette er redusert til en pendlerleilighet i Vadsø, noe kritikerne mener tilsettingsutvalget har torpedert balansen.

– Det er ganske utrolig at Finnmarks egne politikerne har akseptert at man helt ser bort fra fellesnemndas hensikt og nå har flyttet makt og myndighet for over 80 prosent av fylkeskommunens ressurser ut av Finnmark, stikk i strid med hensikten i den demokratisk valgte divisjonsmodellen.

– Finnmark står ribbet tilbake og kan egentlig bare håpe på reversering i 2021, mener de.

Ballo helt uenig

Ulf Trygve Ballo er helt uenig i konklusjonen til de tillitsvalgte.

– Organiseringen administrativt er treleddet. Administrasjonssjefen er på topp med en del stabsfunksjoner rundt seg. Stillingen er plassert i Tromsø.

så er divisjonsleddet som består av ledelse fordelt med to i Vadsø og to i Tromsø. En direktør for hver divisjon hvor stillingen i Vadsø for plan og økonomi også er assisterende administrasjonssjef, påpeker han.

Så er det et tredje ledd med avdelingsledelse for 16 avdelinger, fordelt på syv i Troms og åtte Finnmark. Den internasjonale blir delt, for eksempel slik at Troms tar ledelse av Arktisk og EU og Finnmark tar Barents og Nordkalotten, evt. plassert på annet overordnet nivå, men dette er ikke avklart.

– Hele poenget med dette er en geografiske balansert ledelsesstruktur. Når divisjon for kultur og folkehelse ledes fra Tromsø, er assisterende i Vadsø, Det gjelder også avdelingsledelsen, påpeker tanaværingen.

– Fremmer samarbeid

Han mener organiseringen fremmer samarbeid og samhandling i alle ledd både på tvers mellom øst og vest og oppover i systemet.

– Så kommer de ledende politikerne på toppen, hvor vi i Ap har sagt likt antall fra hvert fylke.

Ballo hevder det er store, tunge divisjoner med resultatansvar som er lagt til administrasjonen i Vadsø, nemlig næring og kompetanse, og plan og økonomi.

– Så kommer en del stabs- og støttefunksjoner. Alle øvrige ledelsesfunksjoner i videregående skole, stillinger overført fra Statens vegvesen, kultur med mer, som er plassert i de fleste kommuner, vil fortsatt være der. Dette betyr at det ikke er riktig at 80% av de administrative ressursene er flyttet ut av Finnmark og Vadsø. Alle ansatte hos oss får mer enn nok av oppgaver, fastslår han.

Han mener bekymringen i innlegget er unødvendig.

– Vi har slik jeg ser det en meget god fordeling, særlig tatt i betraktning at Troms fylke er befolkningsmessig over dobbelt så stor som Finnmark.

Fagforeningene må selvsagt passe på at dette skjer, men trenger så langt ikke å bekymre seg, mener Ulf Trygve Ballo