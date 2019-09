De styrer Altas to største parti, men begge har tapt stort med velgere

nyheter

Etter at 99,8 prosent av stemmene i Alta er talt opp, ser det ut til at Senterpartiet får 14,4 prosentpoeng. Markant dårligere enn i Troms og Finnmark, men ekstremt mye bedre enn for fire år siden da partiet fikk inn en representant.

Frp har dårlige landsmålinger, men gjør det skarpt i Alta med 19,2 prosentpoeng.

Her ser du NTBs grafiske oversikt over Alta-valget

Alta Ap beholder posisjonen som kommunens største parti med 24 prosentpoeng, mens SV har 9,7 prosentpoeng per nå – likt det de hadde i valget i 2015.

Den store sensasjonen er Rødt som har 6,9 prosentpoeng etter at 99,8 prosent er talt opp.

Her er tallene etter at 80 prosent av stemmene er talt opp:

Ap 24,0

Frp 19,2

Sp 14,4

SV 9.7

Venstre 8,9

Høyre 8,1

Rødt 6,9

MDG 4,0

KrF 3,8

Andre 1,0