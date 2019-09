Ap størst i Loppa

nyheter

Arbeiderpartiet blir det største partiet i Loppa med 37,1 prosentpoeng og seks av 15 mandater. Det betyr at Stein Thomassen ligger an til å bli ordfører, mens dagens ordførerparti Høyre får en smell og mister to mandater med sine 21,2 prosentpoeng.

Senterpartiet gjorde som ventet et kjempevalg i Loppa, med en oppslutning på 28,4 prosentpoeng. Da overtar de to ledige mandat fra Høyre og kommer inn med fire mandater.

SV blir det minste partiet med 13,3 prosentpoeng og to mandater. De har tradisjonelt støttet SV, så nå blir spørsmålet hvem som klarer å finne hverandre i forhandlingene. Mye skal til for at ikke Stein Thomassen kan styre med et flertall i ryggen.