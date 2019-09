Ap ligger an til tidenes dårligste fylkestingsvalg

nyheter

Arbeiderpartiet ligger an til å gå kraftig tilbake og kan gjøre sitt dårligste fylkestingsvalg noensinne, viser prognosen klokka 21.

Da valglokalene stengte klokka 21 mandag kveld, lå Ap an til å få en oppslutning på rundt 24 prosent på landsbasis, viser Valgdirektoratets prognose for fylkestingsvalget. Hvis prognosen treffer, vil Ap dermed gjøre det dårligste valget i partiets historie. Den tidligere bunnoteringen ble satt i 2003, med 27 prosent.

Senterpartiet ligger på sin side an til å bli en av valgets desiderte vinnere – med en formidabel framgang til rundt 12 prosent på landsbasis. Det er riktignok mindre enn nivået på over 14 prosent som meningsmålingene har vist de siste månedene, men på høyde med de beste lokalvalgresultatene til Sp noen gang.

Sp ligger dessuten an til å bli det partiet som har størst framgang fra forrige kommune- og fylkestingsvalg for fire år siden. Ap vil være partiet med størst tilbakegang hvis prognosen slår til. Klokka 21 lå Jonas Gahr Støres tilhengere an til å miste rundt 10 prosentpoeng i oppslutning.

Foreløpige tall

Stemmetallene er svært foreløpige og baserer seg i stor grad på forhåndsstemmer, men tendensen stemmer godt overens med resultatene på meningsmålinger før valget.

Ap går markant tilbake, mens de tidligere småpartiene på rødgrønn side alle gjør det svært godt. Venstre og Kristelig Folkeparti blir straffet av velgerne, mens Høyre og Fremskrittspartiet innfrir omtrent forventningene fra målingene, og ligger, trass en viss tilbakegang, an til ende rundt nivået ved valget for fire år siden.

Prognosen baserer seg på rundt 18 prosent telte stemmer.

MDG og Rødt går fram

Også Miljøpartiet De Grønne lå i 21-tiden an til å gjøre det svært godt, om enn noe lavere enn målingene viste i forkant av valget. Partiet ligger an til å knuse alle sine tidligere rekorder, med en framgang på rundt 2,8 prosentpoeng til 7,8 prosent, ifølge prognosen. Partiet fikk 5 prosent ved forrige kommune- og fylkestingsvalg.

Rødt ligger an til rundt en dobling av oppslutningen fra valget i 2015 med rundt 4,5 prosents oppslutning.