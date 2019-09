– Det er slett ikke avgjort i Loppa

nyheter

Arbeiderpartiet blir det største partiet i Loppa med 37,1 prosentpoeng og seks av 15 mandater. Det betyr at Stein Thomassen ligger an til å bli ordfører, mens dagens ordførerparti Høyre får en smell og mister to mandater med sine 21,2 prosentpoeng.

– Må sondere

– Det er slett ikke avgjort, svarer Loppa Ap sin ordførerkandidat Stein Thomassen på spørsmål om han er klart for ordførerjobben de neste fire årene. Han er likevel godt fornøyd med valgresultatet for Arbeiderpartiet.

– Nå må vi sondere og forhandle med SV og Senterpartiet, sier Thomassen. Han forklarer at det endelige resultat ikke vil være klart før klokka seks tirsdag ettermiddag.

– Da har vi mottatt poststemmene og resultatet er helt klart, sier ordførerkandidaten fra Loppa Ap, som poengterer at fintellingen kan endre litt på mandatfordelingen, spesielt i forhold til Senterpartiet.

Hanket inn to mandater

Senterpartiet gjorde som ventet et kjempevalg i Loppa, med en oppslutning på 28,4 prosentpoeng. Da overtar de to ledige mandat fra Høyre og kommer inn med fire mandater.

– Fantastisk, sier førstekandidat for Loppa Sp, Henrik Pettersen. Han sier det er det beste partiet har håpet på, selv om de har jobbet med et mål om fire representanter i kommunestyret.

– Det er for tidlig å si, svarer Pettersen på spørsmål om hvem Loppa Sp ønsker å samarbeide med. Styret i partiet skal samle medlemmene til et møte og ta beslutning om videre veivalg, men Pettersen sier som tidligere at partiet har hatt et godt samarbeid med Ap og SV den inneværende perioden.

SV blir det minste partiet med 13,3 prosentpoeng og beholder sine to mandater. De har tradisjonelt støttet Ap, så nå blir spørsmålet hvem som klarer å finne hverandre i forhandlingene.

Straffet for sammenslåing-ja

Høyres ordførerkandidat Ståle Sæther er selvsagt skuffet over valgresultatet. Loppa Høyre har tapt to mandater og får tre representanter i styrende organ.

– Vi blir nok straffet for vårt standpunkt til kommunesammenslåing, og at vi er imot eiendomsskatt, gratis SFO og barnehage, mener Sæther, og sier styret skal bestemme partiets vei fremover.