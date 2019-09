Tilreisende jakthunder skaper uro

nyheter

I en oppdatering på Mattilsynet hjemmesier skriver dem at fram til søndag formiddag har dem mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp og en døde før den kom til veterinærklinikk. Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland. Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark.

De skriver også at prøvesvar på de obduserte dyrene vil ikke være klare før til uken.

– Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Gode data er nødvendig for å lykkes, og derfor vil Mattilsynet og Veterinærinstituttet nå sende ut en spørreundersøkelse til veterinærklinikker, for å samle inn mer detaljerte opplysninger. NMBU Veterinærhøgskolen bidrar i dette arbeidet, skriver Mattilsynet.

Jaktstart

Tirsdag begynner årets småviltjakt og med det også sesongstart for flere tusen jakthunder. Det skaper bekymring på grunn av den dødelige diareen blant hunder.

Bare i Finnmark kommer det rundt 1.000 tilreisende jakthunder når årets rypejakt starter tirsdag 10. september.

Vær varsom

Leder i Alta jeger- og fiskerforening, Linda Heitmann, sier det er viktig at vi forholder oss til faginstansene og følger de anbefalingene som er gitt av Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Hun har likevel ingen problem med å skjønne at folk er bekymret i forhold til hundene sine så lenge vi ikke har kunnskap om hvordan dette smitter.

– Vi kan bare være så føre var som vi kan til vi vet noe mer. Vi kan ikke agere på rykter. Vi må holde oss til fakta, sier Heitmann.

Hun legger til at det er grunneier FeFo som må ta avgjørelsen i forhold til et eventuelt forbud mot tilreisende hunder på Finnmarkseiendommen. Hun oppfordrer alle medlemmer å følge med på Mattilsynets og Veterinærinstituttet hjemmesider og være føre var.

Selv er Heitmann en av mange jegere som ser fram til tirsdag og jaktstart. Jakthunden, Tia, har ikke fått hilse på fremmede og er holdt ganske isolert de siste dagene.

Vi som ikke tenger å reise med fly, har det nok litt lettere i forhold til hundene våre, sier hun.

– Vi gleder os vanvittig til det, og er i gang med pakkinga, sier hun.

Stor bekymring

Leder Geir Thrane i Finnmark jeger- og fiskerforbund sier til NRK at han registrerer stor bekymring.

– På sosiale medier ser jeg at folk tar til orde for å nekte all innreise med hund til Finnmark. Men foreløpig velger vi å stole på myndighetenes råd. Vi må ikke få panikk, sier Thrane.

Grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) eier mange av de populære jaktområdene i Finnmark og vil foreløpig ikke innføre forbud mot jakt med hund.

– Vi oppfordrer hundeeiere til å vise ansvarlighet, sier direktør Jan Olli i FeFo. Han sier de har løpende dialog med Mattilsynet, og at rådene derfra bør følges.

Det er først og fremst rypejakta som er populær, men det er også jaktstart på annen skogsfugl, som blant annet orrfugl, jerpe og storfugl, samt rugde, kanadagås, stripegås og hare.