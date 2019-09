Kiosk ranet i Tromsø-sentrum – raneren brukte kniv

nyheter

En person er pågrepet for å ha ranet en kiosk i sentrum av byen, skriver avisa iTromsø.

Politiet fikk melding om kioskranet fra et vekterselskap i fem-tiden i søndag morgen, og operasjonsleder Rune Nilsen ved Tromsø-politiet opplyser at én person er pågrepet og formelt siktet for ugjerningen.

I følge politiet er ingen personer kommet fysisk til skade i ranet, men en kioskansatt er tatt vare på av arbeidsgiveren.

Politiet er tilbakeholdne med informasjon om eventuelt utbytte av ranet og andre opplysninger rundt det som skjedde.

– Vi ønsker ikke å gå ut med flere detaljer om saken nå, og vi vil heller ikke si hvilken kiosk det dreier seg om før senere, sier Nilsen til iTromsø.

– Vi har ham inne til avhør nå, og skal etterforske saken videre utover dagen, sier Nilsen.

Raneren skal ha brukt kniv i forbindelse med ranet.