Fikser ny hverdag for tungtransport-sjåfører

nyheter

Det gamle Coop-bygget i Talvik er for tiden under full restaurering. Her skal trailersjåførene få et etterlengtet tilbud i vår region, nemlig eget sjåførrom.

– Dette blir kun for trailersjåfører, sier Frode Kjellmann, daglig leder på Shell Truckdiesel Talvik, som står bak prosjektet.

– Det har til tider vært hard bruk av toalettene på stasjonen, men nå vil sjåførene få egne fasiliteter. Det blir veldig bra for sjåførene, sier han, som er sikker på at sjåførene kommer til å bli fornøyde. Kjellmann kan også skilte med sanitæranlegg for andre veifarende i Talvik. Her kan også bobilturistene fylle drivstoff og tømme toalettene.

Kjøre- og hviletid

Hovedregelen for kjøre- og hviletidsbestemmelsene er at sjåførene skal ha elleve timer hvile hvert døgn og en ukehvil på minst 45 timer.

I Talvik vil sjåførene kunne ta ut hviletiden med fasiliteter som dusj, toalett, kjøkken og oppholdsrom som vil tilfredsstille alle de nye kravene for slike anlegg. Som tankbilsjåfør vet Kjellmann hvor skoen trykker.

– Jeg har bygd opp flere truck-anlegg og vet det er et stort behov for at sjåførene har en plass å hvile og kunne lage mat på en ordentlig måte, sier Kjellmann.

Ifølge Statens vegvesens nettsider finnes det kun to slike døgnhvileplasser for langtransport i Finnmark – i Talvik og ett ved Tana Bru. Begge har 10 oppstillingsplasser for vogntog.

Kjellmann mener også det er bra for sjåførene at det er kort vei til butikken. Har tilogmed opplevd en sjåfør som har tilbrakte her hele jula på oppstillingsplassen. Han er ikke i tvil om at det er et behov.

– Så har vi ordnet en grillplass ved sjøen, som allerede er tatt i bruk, spesielt av de østeuropeiske sjåførene, forteller han.

For langveisfarende

Brukerne er glade for tilretteleggingen.

– Vi har vogntog oppover til Alta flere ganger i uka, forteller Dag Egil Skinderhaug, sjåfør og tillitsmann i Leiv Sand Transport.

Han legger ikke skjul på at tilbudet for sjåførene i Alta og Finnmark generelt er for dårlig. Han nevner plassen og utedoen bak den nye kontrollstasjon i Kvenvik.

– Der har vi ikke lyst å tilbringe en hel helg, sier han.

Derfor er han glad tilbudet i Talvik blir oppgradert med nytt sjåførrom. Firma kjører mye fisk fra lakseslakteriet på Simanes. Da er det greit å stå i Talvik å vente på lass.

– Hvis man først blir stående en plass, søker man jo nærmest mulig den destinasjonen man er på tur til. For vår del snakker vi om Alta og Hammerfest, sier Skinderhaug, som ser fram til å ta i bruk plassen i Talvik.

Nye leiligheter

I det store Coop-bygget vil det i tillegg til sjåførenes tilholdssted bli to leiligheter. Det er arkitektkontoret Verte som har tegnet om det gamle coop-bygget.

– Dette blir noe helt annet – det kommer til å bli flott, lover Kjellmann.

Går alt etter planen skal renoveringa være ferdig og det hele stå klart til bruk før nyåret.